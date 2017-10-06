KULÜBEYE AZİZİM

Üç sarı kartlı Serdar’ı F.Bahçe derbisi öncesi riske etmek istemeyen Tudor, Konya maçında Denayer’e forma verecek ve Aslan sahaya 11 yabancıyla çıkacak

Galatasaray'da geride kalan 7 haftada 11'in bankosu olan Serdar Aziz'e mecburen kulübe yolu gözüktü. Ligde 3 sarı kartı olan Serdar, Konyaspor deplasmanında kart görmesi halinde bir sonraki hafta F.Bahçe'ye karşı cezalı duruma düşecek. Milli stoperin performansından ve Maicon'la uyumundan memnun olan teknik direktör Igor Tudor derbiyi düşünerek Serdar Aziz'i Konya'da riske etmeyecek. Fenerbahçe'ye saklanacak Serdar'ın yerine Denayer görev yapacak. Tudor'un idmanlarda taktik çalışmalarda savunmanın göbeğinde Maicon-Denayer ikilisini denediği ortaya çıktı.