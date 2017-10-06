GOMIS'E ÇARE ARIYOR
G.Saray’ın, Karabükspor karşısında ceza sahası içinde rekor bir sayıda (56) topla buluşurken Fransız golcünün sadece 2 şut çekmesi üzerine yeni bir oyun planı üzerinde çalışmaya başladı
LINNES'E YAKIN
Karabük maçında 15 kezle Linnes'ten bir fazla üçüncü bölgede topla buluşan Fransız golcüsünün, sırtı dönük top alacak, orta sahaya top almaya gelecek, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak oyuncu olmadığını biliyor. Tudor, bu nedenle Gomis'i işlevsel hale getirmenin yollarını arıyor. Bunun için de topu rakip ceza alanına kadar götürerek kanatlar ve ileri çıkan bekler aracılığıyla yıldız oyuncu ile buluşturmak istiyor.
DERBİYE HAZIRLIK
Her takıma karşı baskıyla oynayamayacaklarını düşünen Tudor, büyük maçlarda sıkıntı yaşamaktan çekiniyor. Rakibin daha çok geldiği maçlarda Gomis'i daha efektif kullanmanın yollarını arıyor. Bafetimbi Gomis'in sırtı dönük top alarak oyuna yön vermesi gerektiğini bilen Tudor bu durumda da fiziksel olarak düşmesinden çekinse de rakibe göre bir oyun şekli oluşturmayı planlıyor.
7 HAFTADA NE YAPTI?
Maç: 7
Süre: 624 dk.
Gol: 7
Asist: 2
Şut/Maç: 2.7
İs.li şut/Maç: 1.4
Pas: % 83.7
Top kazanma/Maç: 0.6
Hava topu/Maç: 0.9
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
GOMIS'E ÇARE ARIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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