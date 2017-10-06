GOMIS'E ÇARE ARIYOR

G.Saray’ın, Karabükspor karşısında ceza sahası içinde rekor bir sayıda (56) topla buluşurken Fransız golcünün sadece 2 şut çekmesi üzerine yeni bir oyun planı üzerinde çalışmaya başladı

Herkesin keyfi yerinde ama İgor Tudor son iki haftayı golsüz kapatan Gomis'in suskunluğuna çare arıyor. Hırvat teknik adam, Karabük karşısında 56 kez ceza alanında topla buluşup tek santraforuna sadece ceza alanı içinden 2 şut attırıyorsa sorunun Gomis de değil takımda olduğu kanısında...



LINNES'E YAKIN

Karabük maçında 15 kezle Linnes'ten bir fazla üçüncü bölgede topla buluşan Fransız golcüsünün, sırtı dönük top alacak, orta sahaya top almaya gelecek, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak oyuncu olmadığını biliyor. Tudor, bu nedenle Gomis'i işlevsel hale getirmenin yollarını arıyor. Bunun için de topu rakip ceza alanına kadar götürerek kanatlar ve ileri çıkan bekler aracılığıyla yıldız oyuncu ile buluşturmak istiyor.



DERBİYE HAZIRLIK

Her takıma karşı baskıyla oynayamayacaklarını düşünen Tudor, büyük maçlarda sıkıntı yaşamaktan çekiniyor. Rakibin daha çok geldiği maçlarda Gomis'i daha efektif kullanmanın yollarını arıyor. Bafetimbi Gomis'in sırtı dönük top alarak oyuna yön vermesi gerektiğini bilen Tudor bu durumda da fiziksel olarak düşmesinden çekinse de rakibe göre bir oyun şekli oluşturmayı planlıyor.



7 HAFTADA NE YAPTI?

Maç: 7

Süre: 624 dk.

Gol: 7

Asist: 2

Şut/Maç: 2.7

İs.li şut/Maç: 1.4

Pas: % 83.7

Top kazanma/Maç: 0.6

Hava topu/Maç: 0.9