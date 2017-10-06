GENÇLERE YAKIN TAKİP

İGOR Tudor alt yapıyı da yakından takip ediyor. A takımdan arta kalan vakitlerinde gençlerin idmanlarını izleyen Hırvat çalıştırıcı, isteklerini ve gördüğü eksikleri alt yapı hocaları ile paylaşıyor. Tudor'un U-17 Dünya Kupası'nda ses getiren sarı-kırmızılı gençleri, "Hepinizi takip ediyorum. Çalışmaya ve kendininizi geliştirmeye devam edin. Hak eden herkese forma vereceğim" diye motive ettiği bildirildi.