 GENÇLERE YAKIN TAKİP – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    GENÇLERE YAKIN TAKİP

    GENÇLERE YAKIN TAKİP
    İGOR Tudor alt yapıyı da yakından takip ediyor. A takımdan arta kalan vakitlerinde gençlerin idmanlarını izleyen Hırvat çalıştırıcı, isteklerini ve gördüğü eksikleri alt yapı hocaları ile paylaşıyor. Tudor'un U-17 Dünya Kupası'nda ses getiren sarı-kırmızılı gençleri, "Hepinizi takip ediyorum. Çalışmaya ve kendininizi geliştirmeye devam edin. Hak eden herkese forma vereceğim" diye motive ettiği bildirildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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