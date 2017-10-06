Galatasaray yüzde 57.1 şampiyon

SüpeR Lig'de geride kalan 7 haftada aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan G.Saray, Opta verilerine göre tarihinde 8. kez ilk 7 hafta sonunda 19 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce aynı başlangıcı yaptığı 7 sezonun 4'ünde şampiyon oldu, 3 sezonda ise ligi 3. bitirdi. Bu istatistiğe göre Aslan'ın şampiyonluk şansı yüzde 57.1.