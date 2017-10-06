Galatasaray yüzde 57.1 şampiyon
SüpeR Lig'de geride kalan 7 haftada aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan G.Saray, Opta verilerine göre tarihinde 8. kez ilk 7 hafta sonunda 19 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce aynı başlangıcı yaptığı 7 sezonun 4'ünde şampiyon oldu, 3 sezonda ise ligi 3. bitirdi. Bu istatistiğe göre Aslan'ın şampiyonluk şansı yüzde 57.1.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 10
Yorum
arif çalhanoğlu baya iyi nuri ne alaka
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Öyle pişmanım ki...
Toplam 7
Yorum
fb günaydın
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Janssen'den derbi yorumu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası FB'de kalır mı bilmem ama BJK önümüzdeki sene kesin onu almak için girişimde bulunur. Ne de olsa BJK'nin FB'li oyuncu alma takıntısı var.
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