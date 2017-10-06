 FLORYA'YA KAMP KURDU – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    FLORYA'YA KAMP KURDU

    FLORYA'YA KAMP KURDU

    Çoğu zaman tesislerde kalan Hırvat hoca, takımdaki arkadaşlığı yeniden inşa etti. Sönen yıldızları yollayıp başarıya aç bir kadro kurdu. Ödülünü liderlikle aldı

    GALATASARAY'da Süper Lig'e yapılan tarihi başlangıçla birlikte teknik direktör Igor Tudor da kıymete bindi. Geçen sezon ikinci devrenin ortalarında Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen Hırvat hoca, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından ağır eleştiriler almış, taraftarlarca istifaya davet edilmişti. Ancak 39 yaşındaki teknik adam, hırsı ve çalışkanlığı ile ibreyi tersine çevirmeyi başardı. Tudor'un en büyük artısı 24 saat 'la yaşaması!.. Florya'ya yakın Ataköy'de bir otelde kalan genç çalıştırıcı, çoğu zaman otele gitmeyerek, geceleri de Metin Oktay Tesisleri'nde yatıyor.

    ADALETLE GÜVENİ SAĞLADI
    GÜNÜN büyük bölümünü Florya'da geçiren Hırvat teknik direktör böylece zamanının neredeyse tamamını işine ayırıyor. Bu azim, meyvelerini de verdi. Adaleti ve çalışkanlığı ile futbolcuların güven ve saygısını kazanırken, takımda kopma noktasına gelen arkadaşlık olgusu yeniden üst seviyeye çıktı. Transferde de akıllı davranan İgor Tudor, yönetime verdiği raporla Wesley Sneijder dahil verimi düşen oyuncuları göndertti. Yepyeni ve başarıya aç bir kadro kurdu. Doğru hamlelerle Süper Lig'e harika bir giriş yapıldı. Başarılı sonuçlar ve liderlik, 'Östersunds faciası'nı bile unutturdu. Artık herkes Tudor'a saygı duyuyor.


    'UYARI' CEZASI ALDI
    FUTBOL Federasyonu Etik Kurulu, geçtiğimiz sezon Karabükspor'un teknik direktörü iken sözleşmesini feshederek G.Saray ile anlaşan Igor Tudor ve sarı-kırmızılı kulübe 'uyarma' yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Tudor ve G.Saray'ın, Etik Kurulu Talimatı madde 10'da dile getirilen 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiği belirtildi
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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