FLORYA'YA KAMP KURDU
Çoğu zaman tesislerde kalan Hırvat hoca, takımdaki arkadaşlığı yeniden inşa etti. Sönen yıldızları yollayıp başarıya aç bir kadro kurdu. Ödülünü liderlikle aldı
ADALETLE GÜVENİ SAĞLADI
GÜNÜN büyük bölümünü Florya'da geçiren Hırvat teknik direktör böylece zamanının neredeyse tamamını işine ayırıyor. Bu azim, meyvelerini de verdi. Adaleti ve çalışkanlığı ile futbolcuların güven ve saygısını kazanırken, takımda kopma noktasına gelen arkadaşlık olgusu yeniden üst seviyeye çıktı. Transferde de akıllı davranan İgor Tudor, yönetime verdiği raporla Wesley Sneijder dahil verimi düşen oyuncuları göndertti. Yepyeni ve başarıya aç bir kadro kurdu. Doğru hamlelerle Süper Lig'e harika bir giriş yapıldı. Başarılı sonuçlar ve liderlik, 'Östersunds faciası'nı bile unutturdu. Artık herkes Tudor'a saygı duyuyor.
'UYARI' CEZASI ALDI
FUTBOL Federasyonu Etik Kurulu, geçtiğimiz sezon Karabükspor'un teknik direktörü iken sözleşmesini feshederek G.Saray ile anlaşan Igor Tudor ve sarı-kırmızılı kulübe 'uyarma' yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Tudor ve G.Saray'ın, Etik Kurulu Talimatı madde 10'da dile getirilen 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiği belirtildi
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:31
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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