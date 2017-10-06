 FIFA'DA SONA GELİNDİ – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    FIFA'DA SONA GELİNDİ

    FIFA'DA SONA GELİNDİ

    Fenerbahçe ile Vitor Pereira arasında FIFA'da devam eden davada sona gelindi.

    İki taraftan da son bir savunma isteyen FIFA, davanın kısa sürede karara bağlanacağını bildirdi. Pereira, 2016- 17 sezonun başlamadan önce görevini bırakıp gitmiş, kendisine "mobbing" uygulandığını iddia edip kalan alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp ise "sözleşmesi devam ederken kaçtığı" gerekçesiyle karşı dava açmıştı.

    1860'ı küme düşürdü
    Pereira, geçen sezonun devre arasında başına geçtiği Alman Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'i küme düşürmüştü. Portekizli teknik direktörün bir ara Malatyaspor'un başına geçmek için de çaba sarf ettiği belirlendi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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