 EMİR PRELDZİC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

    EMİR PRELDZİC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

    Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu , iki sezon önce Fenerbahçe'den sarı-kırmızılı ekibe transferinin insanları şaşırttığını söyledi.

    Preldzic, GS TV'ye yaptığı açıklamada, kendisini Galatasaray'da çok iyi hissettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz yıl buraya gelmem insanları şoke etti. Galatasaray'a karşı birçok maç oynadım. Bu şok etkisi benim için de farklı bir deneyim oluşturdu. Burada insanları tanıdıkça, ne kadar iyi niyetli olduklarını ve Galatasaray'da bir sorun olmadığını anlayınca kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Beni çok iyi bir şekilde kabul ettiler. Artık burada insanları tanıyorum, onlarla sohbet edebiliyorum ve çoğu ile arkadaşlık edebiliyorum. Bu sebeple her şey çok iyi. Burada olmak keyifli."

    Türkçe bildiğini, ancak insanlarla konuşmaya çekindiğini aktaran 30 yaşındaki sporcu, "Çünkü çok iyi konuşamıyorum. Beni tanıyan insanlar biraz farklı konuştuğumu söylüyor. O yüzden röportajları İngilizce yapmayı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    EMİR PRELDZİC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.