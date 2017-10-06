EMİR PRELDZİC'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Preldzic, GS TV'ye yaptığı açıklamada, kendisini Galatasaray'da çok iyi hissettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz yıl buraya gelmem insanları şoke etti. Galatasaray'a karşı birçok maç oynadım. Bu şok etkisi benim için de farklı bir deneyim oluşturdu. Burada insanları tanıdıkça, ne kadar iyi niyetli olduklarını ve Galatasaray'da bir sorun olmadığını anlayınca kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Beni çok iyi bir şekilde kabul ettiler. Artık burada insanları tanıyorum, onlarla sohbet edebiliyorum ve çoğu ile arkadaşlık edebiliyorum. Bu sebeple her şey çok iyi. Burada olmak keyifli."

Türkçe bildiğini, ancak insanlarla konuşmaya çekindiğini aktaran 30 yaşındaki sporcu, "Çünkü çok iyi konuşamıyorum. Beni tanıyan insanlar biraz farklı konuştuğumu söylüyor. O yüzden röportajları İngilizce yapmayı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.