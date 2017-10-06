 DURSUN ÖZBEK, HUYSUZ'U AĞIRLADI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    , HUYSUZ'U AĞIRLADI

    DURSUN ÖZBEK, HUYSUZ'U AĞIRLADI

    Kulübü Başkanı , Türkiye Judo Federasyonu Başkanı 'u misafir etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Ali Yüce ve judo şubesi teknik sorumlusu Semih Yılmaz'ın da yer aldığı belirtildi.

    , kulübün eski sporcularından da olan 'u misafir ettikleri için mutluluk duyduğunu belirterek, "Galatasaray'ın amatör sporlara verdiği destek çerçevesinde judo bizi gururlandıran bir branşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmelerde, kendisi bizden, bireysel sporlara da eğilmemizi istedi. Diğer kulüplerle konuşarak bu branşta rekabetçi bir lig oluşturmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ise Galatasaray camiasına judoya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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