DURSUN ÖZBEK, HUYSUZ'U AĞIRLADI
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'u misafir etti.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Ali Yüce ve judo şubesi teknik sorumlusu Semih Yılmaz'ın da yer aldığı belirtildi.
Dursun Özbek, kulübün eski sporcularından da olan Sezer Huysuz'u misafir ettikleri için mutluluk duyduğunu belirterek, "Galatasaray'ın amatör sporlara verdiği destek çerçevesinde judo bizi gururlandıran bir branşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmelerde, kendisi bizden, bireysel sporlara da eğilmemizi istedi. Diğer kulüplerle konuşarak bu branşta rekabetçi bir lig oluşturmakta fayda var." ifadelerini kullandı.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ise Galatasaray camiasına judoya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
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Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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