3’lü bilete yoğun ilgi

YÖNETİMİN satışa çıkardığı 3 maçlık kombineler büyük ilgi gördü. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak F.Bahçe, G.Birliği ve Alanya karşılaşmalarını kapsayan ve dün genel satışa açılan 3 maçlık paketten alabilmek için taraftarlar adeta yarışıyor. 3'lü bilet paketi 217 TL'den başlayıp, bin 600 TL'ye kadar çıkıyor.