 3’lü bilete yoğun ilgi – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    3’lü bilete yoğun ilgi

    3’lü bilete yoğun ilgi
    YÖNETİMİN satışa çıkardığı 3 maçlık kombineler büyük ilgi gördü. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak F.Bahçe, G.Birliği ve Alanya karşılaşmalarını kapsayan ve dün genel satışa açılan 3 maçlık paketten alabilmek için taraftarlar adeta yarışıyor. 3'lü bilet paketi 217 TL'den başlayıp, bin 600 TL'ye kadar çıkıyor.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:36
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