YENİDEN BAŞKANLIK İÇİN 'SÜREN' TAKTİĞİ

Galatasaray'ın eski başkan Faruk Süren, Özbek'e ilham kaynağı oldu. Mayıs’ta bir kez daha başkanlığa aday olacak Dursun Özbek’in yeni imaj çalışmaları dikkat çekiyor. G.Saray başkanı, takım elbiselerini şıklığıyla bilinen Süren’in özel terzisine diktiriyor

Galatasaray'da futbol takımının toparlanmasıyla başkan Dursun Özbek'e yönelik eleştiriler yok denecek kadar azaldı. Koltuğunu sağlama alan Özbek'le ilgili imaj çalışmaları ise hızla devam ediyor. İlk döneminde giyimkuşamı acımasızca eleştirilen Galatasaray'ın başkanını artık İstanbul'unen ünlü özel dikim terzisi giydiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Dursun Özbek'in çok şık görüntüsü objektiflere yansımıştı.



ÖZEL TERZİ OTELDE BEDEN ÖLÇÜLERİNİ ALDI

Bir süredir Taji Terzi'nin çalışanlarının Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'e giderek Başkan'ın ölçülerini aldığı ve bedenine uygun takım elbiseleri diktiği ortaya çıktı. Taji Terzi'nin en kıdemli müşterisinin ise şık takım elbiseleri ile hafızalara kazınan Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren olduğu öğrenildi. Efsane başkan Faruk Süren'in izinden giden Dursun Özbek, eski başkanla aynı terziden giyinmeye başladı.



Sabah