YENİDEN BAŞKANLIK İÇİN 'SÜREN' TAKTİĞİ
Galatasaray'ın eski başkan Faruk Süren, Özbek'e ilham kaynağı oldu. Mayıs’ta bir kez daha başkanlığa aday olacak Dursun Özbek’in yeni imaj çalışmaları dikkat çekiyor. G.Saray başkanı, takım elbiselerini şıklığıyla bilinen Süren’in özel terzisine diktiriyor
ÖZEL TERZİ OTELDE BEDEN ÖLÇÜLERİNİ ALDI
Bir süredir Taji Terzi'nin çalışanlarının Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'e giderek Başkan'ın ölçülerini aldığı ve bedenine uygun takım elbiseleri diktiği ortaya çıktı. Taji Terzi'nin en kıdemli müşterisinin ise şık takım elbiseleri ile hafızalara kazınan Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren olduğu öğrenildi. Efsane başkan Faruk Süren'in izinden giden Dursun Özbek, eski başkanla aynı terziden giyinmeye başladı.
Sabah
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:22
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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Toplam 7
Yorum
tutkun61 Baba satmayın kalsalar zaten şampiyonluk ve şamp.liği primlerinden o 20milyon euroun 5 katını kazanacağız..
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GÖZÜ BÜYÜK PASTADA!
Toplam 4
Yorum
Mert baştan plan yapılmadıki planlarda tutsun yani bu şu demek GS. şampiyon olamassa bataçak suçlu kim plansız hareket eden dursun
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GÖZÜ BÜYÜK PASTADA!
Toplam 4
Yorum
GS Demekki neymiş, futbola, doğru futbolcuya yatırım karı da birlikte getiriyor. Kar geldikçe daha kaliteli oyuncular alınmalı.
YENİDEN BAŞKANLIK İÇİN 'SÜREN' TAKTİĞİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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