SPONSORLAR SIRADA

Önceki sezonlarda takımın sportif olarak başarısız olması nedeniyle sponsor bulmakta zorlanan Galatasaray'da şimdilerde markalar anlaşma yapmak için birbiriyle yarışır hale geldi. Bu sezona girer girmez futbol takımı için iki sponsorluk anlaşması imzalayan Cimbom, yeni anlaşmalar için de görüşme halinde... Fluo ile şort sponsorluğu için 1+1 yıllığına 1.4 milyon euro karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Misli.com'dan da 1 milyon TL (+ prim) alacak.