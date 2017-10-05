 SPONSORLAR SIRADA – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    SPONSORLAR SIRADA

    SPONSORLAR SIRADA
    Önceki sezonlarda takımın sportif olarak başarısız olması nedeniyle sponsor bulmakta zorlanan Galatasaray'da şimdilerde markalar anlaşma yapmak için birbiriyle yarışır hale geldi. Bu sezona girer girmez futbol takımı için iki sponsorluk anlaşması imzalayan Cimbom, yeni anlaşmalar için de görüşme halinde... Fluo ile şort sponsorluğu için 1+1 yıllığına 1.4 milyon euro karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Misli.com'dan da 1 milyon TL (+ prim) alacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
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