 KIRAN KIRANA YARIŞ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    KIRAN KIRANA YARIŞ

    KIRAN KIRANA YARIŞ
    Süper Lig'de takımların mücadelesi kadar gol krallığı yarışı da kızışıyor. Geçtiğimiz hafta Bafetimbi Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz gol bulamazken, Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love ile Göztepeli Adis Jahovic iki ismi yetiştiler. Love, Gençlerbirliği'ni yendikleri maçta 2 gol atarken, Jahovic ise Başakşehir karşısında penaltıdan takımının tek golünü kaydetti. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan 4 forvetin de 7'şer golü bulunuyor.


    PENALTICI JAHOVIC
    Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı golü atan isim Adis Jahovic. Jahovic kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirirken onu 3'te 3 ile Vagner Love takip ediyor. 3. sırada ise 2'de 2 atan Burak Yılmaz var. Bu 3 isim gol krallığında zirvede yer aldığı gibi penaltı krallığında da ilk 3 sırada. Öte yandan Gomis de kullandığı tek penaltıyı gole çevirdi.

    İÇ SAHADA GOMiS
    Gol krallığındaki isimlerden Bafetimbi Gomis iç sahada en çok gol atan oyuncu. Gomis attığı gollerin 5'ini iç, 2'sini dış sahada attı. İç sahada Yeni Malatyaspor'un golcüsü Khalid Boutaib ve Burak Yılmaz 4'er golle Gomis'i takipte. Dış sahada ise Love şov var. Love 7 golünün 5'ini deplasmanlarda atarken onu 4 golü deplasmanda atan Jahovic takipte.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
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