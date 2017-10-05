KIRAN KIRANA YARIŞ
PENALTICI JAHOVIC
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı golü atan isim Adis Jahovic. Jahovic kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirirken onu 3'te 3 ile Vagner Love takip ediyor. 3. sırada ise 2'de 2 atan Burak Yılmaz var. Bu 3 isim gol krallığında zirvede yer aldığı gibi penaltı krallığında da ilk 3 sırada. Öte yandan Gomis de kullandığı tek penaltıyı gole çevirdi.
İÇ SAHADA GOMiS
Gol krallığındaki isimlerden Bafetimbi Gomis iç sahada en çok gol atan oyuncu. Gomis attığı gollerin 5'ini iç, 2'sini dış sahada attı. İç sahada Yeni Malatyaspor'un golcüsü Khalid Boutaib ve Burak Yılmaz 4'er golle Gomis'i takipte. Dış sahada ise Love şov var. Love 7 golünün 5'ini deplasmanlarda atarken onu 4 golü deplasmanda atan Jahovic takipte.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:40
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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