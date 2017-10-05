IGOR TUDOR'A CEZA!
TFF resmi web sitesinden Igor Tudor'la ilgili 'Etik Kurulu Kararı'nı açıkladı. Hırvat teknik adama 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiği gerekçesiyle 'uyarma' cezası verildi.
İşte yapılan açıklama:
"Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle:
(1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:01
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IGOR TUDOR'A CEZA!
Toplam 2
Yorum
karakartal İgor Tudor sütten çıkmış ak kaşık değil.Bu ülkenin en iyi tek dir ne (şenol Güneş) ceza veriliyorsa oda cezasına razı olacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 30
Yorum
a.b ilk 6 maç takımın en iyisi valbuena idi 1 maç kötü oynadı diyemi uyum sağlayamadı oldu, adam takımın en iyisi maçları izlemedenmi bunu söylü
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ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF
Toplam 1
Yorum
dembele keşke kaleci olaymışsın. en azından top tutardın. forvette ne yaptığın belli değil.
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