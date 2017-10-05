IGOR TUDOR'A CEZA!

İşte yapılan açıklama:

"Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle:

(1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."