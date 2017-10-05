 IGOR TUDOR'A CEZA! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    IGOR TUDOR'A CEZA!

    IGOR TUDOR'A CEZA!

    TFF resmi web sitesinden Igor Tudor'la ilgili 'Etik Kurulu Kararı'nı açıkladı. Hırvat teknik adama 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiği gerekçesiyle 'uyarma' cezası verildi.

    İşte yapılan açıklama:

    "Etik Kurulu'nun, 2017 / 1 E., 2017 / 5 K. ve 21.08.2017 tarih sayılı kararı yayınlandı. Teknik adam Igor Tudor ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. hakkında yapılan yargılama sonucunda Etik Kurulu'nca verilen kararın hüküm fıkrası şöyle:

    (1)Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen ''uyarma" yaptırımının uygulanmasına; (2) lgor Tudor'un Etik Kurulu Talimatı md. 10'da dile getirilen "bağlılık" ve "dürüstlük" prensiplerini ihlal ettiğine ve hakkında md. 22/1 uyarınca somut ihlalin koşulları dikkate alınarak ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen "uyarma" yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:01
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