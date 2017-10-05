GÖZÜ BÜYÜK PASTADA!
İlk 7 haftada 19 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte artık tüm planlar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne göre yapılıyor
KASA RAHATLADI
Galatasaray, TT Stadı'nda 4 maça çıkarken buradan da cebine 4 milyon euro koydu ve ödül bonusuyla birlikte 7 haftada 9.7 milyon euro (41.1 milyon TL) elde etti. Ama sarıkırmızılılar buna sadece başlangıç gözüyle bakıyor. Hedefini artık şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi üzerine kuran Cimbom, hak ettiği galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra 32 milyon TL şampiyonluk primi ve sezon sonunda yayın gelirinden 200 milyon TL bekliyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde katılım ve yayın ücretlerinden alınacak 150 milyon TL (35 milyon euro) de hesaplara dahil edildi. Bu durumda da Galatasaray kasına yaklaşık 382 milyon TL (91 milyon euro) koymuş olacak.
ÖZBEK'İN ELİ GÜÇLENDİ
Geçtiğimiz yıl kriterleri yerine getirmediği için 1 yıl Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray artık geleceğe daha ümitli bakıyor. Riva ve Florya projeleriyle rahatlayan Cimbom, hesaplardaki düzelmeyi UEFA ile önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda ortaya koyacak ve buna göre bir anlaşma yapmaya çalışacak.
TRİBÜNDEN DEV GELİR
YENİ sezon öncesi takıma büyük yatırım yapan Galatasaray hem sportif hem de ekonomik anlamda bunun getirisini almaya başladı. 2017-18 sezonunda 10 yabancı ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'ın bu sezonki gelir ve gider hesaplamasında 20 milyon Euro'luk (84 milyon TL) bir açık vardı. Sarı kırmızılı kulüp forma satışları ve başarı gelirleri olmadan sadece tribün geliri ile bu farkı büyük ölçüde kapatmayı başardı.
LOCALAR KAPIŞILDI
Kulüp yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda kalan locaların satışı adına yoğun mesai harcarken localara büyük ilgi olduğu bildirildi. Yeni satışın ardından, geçen yıl toplamda 67 milyon euro tribün ve loca geliri elde eden Galatasaray, şimdiden 2017-18 yılı hedefi olan 30 milyon euro'yu kasasına koydu. Az sayıda kalan locaların da derbi maçına kadar bitmesi bekleniyor.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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