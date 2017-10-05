"GOMİS KONUSUNDA BÜYÜK HATA YAPTILAR"
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda Fransa'da yayın yapan bir radyo kanalına yaptığı açıklamalarda Marsilya'nın Gomis'i bırakmakla büyük hata yaptığını ifade etti.
Wesley Sneijder'in yerine 10 numara olarak takıma katılan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransa radyosuna takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile ilgili konuştu.
Marsilya'nın Gomis konusunda büyük hata yaptığını belirten Belhanda, "Marsilya'da liderler, onu 9 numaraları olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis'in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu an 7 golü var. Tarafların idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük hata yaptı" şeklinde konuştu.
Olivier Giroud hakkında da konuşan Faslı yıldız, "Bence, Giroud kendi profilindeki forvetler arasında en iyilerinden biri. Pivot oyunu var ve bu çok az hücumcuda var" dedi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 12
Yorum
BJK Hedef saptırma haberi. BJK öyle bir orta saha getirecek ki herkes şimdiye kadar biz niye getirmedik diye konuşacak. FB liler çaklıyacak.
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 5
Yorum
vinyadur sakatlığı geçmedi ki
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VAGNER LOVE BOMBASI
Toplam 12
Yorum
yanlışlar bitmez fener de soldadou neden aldınız bilr bile adam iyi golcü değildi.
"GOMİS KONUSUNDA BÜYÜK HATA YAPTILAR" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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