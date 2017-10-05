GALATASARAY'DAN TOLGA AÇIKLAMASI

Galatasaray doktoru Yener İnce, kulüp televizyonunda katıldığı programda takımdaki oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.



Yener İnce, "Milli takımlara giden oyuncular dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Sakatlık ve ciddi bir sorun da yok. Eray'ın iç yan bağlarında bir esneme olmuştu ama Muslera'ya olağanüstü bir şey olursa diyerek Karabük karşısında kadroda yer almıştı. Onun özel çalışması devam ediyor. Daha önce de anlattığım gibi; bazı oyuncularımızı özel çalıştırıyoruz. Milli takım arası da bize fırsat oldu. Aramıza geç katılan oyuncular var, koruyucu hekimlik adına ileriki dönemlerde sakatlanmamaları ya da sakatlık riskini azaltmak adına Mariano ile, Latovlevici ile özel çalışıyoruz. Çok şükür özel bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Programda Tolga Ciğerci'nin de sakatlığına değinen Yener İnce, "Tolga, başparmağının bir ekleminde kapsül zedelenmesine bağlı bir cerrahi operasyon geçirdi. Bu ameliyatı yapan klinikle de irtibat halindeyiz. Daha önce ayağında farklı rahatsızlıklar vardı. Bizim için dikkat etmemiz gereken bir süreçti. Östersunds maçı sonrası 6-7 maç sonunda bir değerlendirme yaptık. Ödemdeki artıştan dolayı durması gerektiğini tespit ettik. Bunu teknik ekiple ve milli takımdaki sağlık heyetiyle paylaştık. Sadece burada değil Almanya'da da takip edildiği klinikteki doktorların da fikirlerini aldık. Durması gerektiğine dair ortak bir karar verdik. Tehlikeli bir periyoda giden bir ödem vardı eklem çevresinde... 3-4 ayı bulacak bir süreçte durması ihtimalindense 1-2 haftalık bir periyotta ara vermesini uygun bulduk. Aramıza katıldı ama tedavi devam edecek. Tedavi arasında antrenman yaptıramıyoruz ve maç oynatamıyoruz. Bu periyot bizim için bir şans oldu. Fikir belirtmem çok doğru olmaz; Konya maçını bilmiyorum ama Fenerbahçe derbisine yetişmesi için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yener İnce, milli takım dönüşleri sonrası oyuncuların maça hazırlama süreci hakkındaki soruya ise "Norveç'ten Afrika kökenli oyuncularımıza kadar kadromuzda milli oyuncular var. Çok farklı disiplinlerde, çok farklı iklimlerde idman yapıyorlar. İki 90 dakika oynayan da hiç oynamayan oyuncumuz da olabiliyor. Bizimle olmayan oyuncularımızı sürekli arıyoruz; ne yaptıklarını öğreniyoruz. Geldiklerinde de bir program dahilinde çalışıyoruz. Bunun faydasını görüyoruz. Bunlardan biri Muslera. Ciddi bir uzun yoldan geliyor. Oyuncularımız sadece ülkelerine gitmiyorlar. Oradaki çoğu doktorlarla da tanışıyoruz. İkili ilişkileri sağlam tutmak ve raporları paylaşmak yoluyla iletişim halinde kalıyoruz. Zira iletişim güven oluşturuyor; buradaki oyuncularımızın performansına da olumlu yansıyor" yanıtını verdi