 Galatasaray'dan ayrılıyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'dan ayrılıyor

    Galatasaray'dan ayrılıyor
    Forma şansı bulamayan Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya geldi. Haatrecht, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Donk'un, bonservis bedeli istenmemesi halinde ara transferde ayrılmak istediğini bildirdi. Ocak ayında gidecek Kulüp yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda kalan locaların satışı adına yoğun mesai harcarken localara büyük ilgi olduğu bildirildi. Yeni satışın ardından, geçen yıl toplamda 67 milyon euro tribün ve loca geliri elde eden , şimdiden 2017-18 yılı hedefi olan 30 milyon euro'yu kasasına koydu. Az sayıda kalan locaların da derbi maçına kadar bitmesi bekleniyor.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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