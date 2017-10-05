"FİNAL MAÇI KONYA"
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, önlerindeki 7 haftalık zorlu periyodun önemine dikkati çekti ve başarıyla geçmek istediklerini söyledi. Ligin geride kalan 7 haftasında iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki 7 maçlık süreçte de kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmek için mücadele edeceğiz. Şimdi bizim finalimiz Konyaspor karşılaşması. O maçı kazanıp, peşinden Fenerbahçe derbisine konsantre olacağız. Fikstür bize ilk 7 haftada derbi müsabakası çıkartmadı ama her maç çok önemli" diye konuştu.
FORMÜL BULUNACAK
Milli maç aralarından dönüşte takımın sıkıntı yaşamasıyla ilgili ise Ergün, "Milli takımlara gidenler, uzun yoldan gelenler, oynayanlar veya oynamayanlar olacak. Teknik ekip buna göre formülünü yapacak" dedi.
Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekibin zorlu 7 haftalık süreçte alacağı sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koyacak.
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- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:09
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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