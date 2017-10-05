 "FİNAL MAÇI KONYA" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "FİNAL MAÇI KONYA"

    "FİNAL MAÇI KONYA"
    Süper Lig'de yenilgisiz 19 puanla namağlup lider durumda bulunan , önündeki 7 maçlık periyotta zorlu bir döneme girecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konya deplasmanıyla başlayacağı seride Fenerbahçe, Trabzonspor (D), Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

    Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, önlerindeki 7 haftalık zorlu periyodun önemine dikkati çekti ve başarıyla geçmek istediklerini söyledi. Ligin geride kalan 7 haftasında iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki 7 maçlık süreçte de kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmek için mücadele edeceğiz. Şimdi bizim finalimiz Konyaspor karşılaşması. O maçı kazanıp, peşinden Fenerbahçe derbisine konsantre olacağız. Fikstür bize ilk 7 haftada derbi müsabakası çıkartmadı ama her maç çok önemli" diye konuştu.

    FORMÜL BULUNACAK
    Milli maç aralarından dönüşte takımın sıkıntı yaşamasıyla ilgili ise Ergün, "Milli takımlara gidenler, uzun yoldan gelenler, oynayanlar veya oynamayanlar olacak. Teknik ekip buna göre formülünü yapacak" dedi.

    Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekibin zorlu 7 haftalık süreçte alacağı sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koyacak.
    ?
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "FİNAL MAÇI KONYA" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.