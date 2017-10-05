FERNANDO'NUN GALATASARAY MUTLULUĞU
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
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DAHA İYİ OLACAĞIZ
Toplam 11
Yorum
Fiko Göztepe ve Alanya maçlarında takım resmen uyudu dışarıdan müdahale olmadığı sürece böyle maçlar çıkacak yedek kaleci şart amatörce gol yedik
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Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!
Toplam 3
Yorum
birol uslu al birini vur ötekine ali şen de yıldırımda bizim talihsizliğimiz.Öyle antipatik öyle ukalalarki herkes bizden nefret ediyor yazık yazık
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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