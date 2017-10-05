 FERNANDO'NUN GALATASARAY MUTLULUĞU – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    FERNANDO'NUN MUTLULUĞU

    FERNANDO'NUN GALATASARAY MUTLULUĞU
    Manchester City'den transfer edilen Fernando Reges, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği kısa sürede verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu anladığını belirtti. Galatasaray dergisine konuşan Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüp hakkında önceden de bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Geldiğimde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda yanılmadığımı gördüm. Gerçekten büyük bir geçmişi ve inanılmaz iyi bir taraftar grubu var. İstanbul yaşadığım en güzel şehir. Burası bana bir ay sonunda bunu düşündürttü" ifadelerini kullandı. Beklentilerin baskı yaratmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Bunları hep yaşadım ama olumsuz anlamda hiç etkilenmedim. Şu anda tek hedefim Galatasaray tarihinde en iyi şekilde yer almak" diye konuştu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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