"BÜYÜK HATA YAPTILAR"

Wesley Sneijder'in yerine 10 numara olarak takıma katılan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransa radyosuna takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile ilgili konuştu.



Marsilya'nın Gomis konusunda büyük hata yaptığını belirten Belhanda, "Marsilya'da liderler, onu 9 numaraları olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis'in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu an 7 golü var. Tarafların idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük hata yaptı" şeklinde konuştu.



Olivier Giroud hakkında da konuşan Faslı yıldız, "Bence, Giroud kendi profilindeki forvetler arasında en iyilerinden biri. Pivot oyunu var ve bu çok az hücumcuda var" dedi.



