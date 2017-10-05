"BÜYÜK HATA YAPTILAR"
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda Fransa'da yayın yapan bir radyo kanalına yaptığı açıklamalarda Marsilya'nın Gomis'i bırakmakla büyük hata yaptığını ifade etti.
Wesley Sneijder'in yerine 10 numara olarak takıma katılan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransa radyosuna takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile ilgili konuştu.
Marsilya'nın Gomis konusunda büyük hata yaptığını belirten Belhanda, "Marsilya'da liderler, onu 9 numaraları olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis'in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu an 7 golü var. Tarafların idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük hata yaptı" şeklinde konuştu.
Olivier Giroud hakkında da konuşan Faslı yıldız, "Bence, Giroud kendi profilindeki forvetler arasında en iyilerinden biri. Pivot oyunu var ve bu çok az hücumcuda var" dedi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:59
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
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