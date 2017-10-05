 "BÜYÜK HATA YAPTILAR" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    "BÜYÜK HATA YAPTILAR"

    "BÜYÜK HATA YAPTILAR"

    Galatasaray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda Fransa'da yayın yapan bir radyo kanalına yaptığı açıklamalarda Marsilya'nın Gomis'i bırakmakla büyük hata yaptığını ifade etti.

    Wesley Sneijder'in yerine 10 numara olarak takıma katılan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransa radyosuna takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile ilgili konuştu.

    Marsilya'nın Gomis konusunda büyük hata yaptığını belirten Belhanda, "Marsilya'da liderler, onu 9 numaraları olarak düşünmedi. Geçen sezon 20 gol attı, sorgulanacak bir tarafı yok. Eğer hücumcu 20 gol atıyorsa, onun için bir endişen olmamalı. Gomis'in pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ı çok seviyor. İlk haftalarda goller attı. Şu an 7 golü var. Tarafların idolü oldu ve onu burada çok seviyorlar. Bence Marsilya büyük hata yaptı" şeklinde konuştu.

    Olivier Giroud hakkında da konuşan Faslı yıldız, "Bence, Giroud kendi profilindeki forvetler arasında en iyilerinden biri. Pivot oyunu var ve bu çok az hücumcuda var" dedi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:59
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