Asamoah gelmedi ama...
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:23
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 12
Yorum
BJK Hedef saptırma haberi. BJK öyle bir orta saha getirecek ki herkes şimdiye kadar biz niye getirmedik diye konuşacak. FB liler çaklıyacak.
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LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 5
Yorum
vinyadur sakatlığı geçmedi ki
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VAGNER LOVE BOMBASI
Toplam 12
Yorum
yanlışlar bitmez fener de soldadou neden aldınız bilr bile adam iyi golcü değildi.
Asamoah gelmedi ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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