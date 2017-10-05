Asamoah gelmedi ama...

Asamoah'ın alınmaması Tolga'ya yaradı. Zira Tudor, Kwadwo'yu sol bekte değil Tolga'nın oynadığı gibi sol içte düşünüyordu. Ganalı futbolcunun gelmemesiyle şans bulan Tolga da bu fırsatı kaçırmadı. Hem iyi oynadı hem de 7 haftada 5 gol kaydetti.