 Asamoah gelmedi ama... – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Asamoah gelmedi ama...

    Asamoah gelmedi ama...
    Asamoah'ın alınmaması Tolga'ya yaradı. Zira Tudor, Kwadwo'yu sol bekte değil Tolga'nın oynadığı gibi sol içte düşünüyordu. Ganalı futbolcunun gelmemesiyle şans bulan Tolga da bu fırsatı kaçırmadı. Hem iyi oynadı hem de 7 haftada 5 gol kaydetti.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:23
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