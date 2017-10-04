 YENİ UÇAKLAR YOLDA – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    YENİ UÇAKLAR YOLDA

    YENİ UÇAKLAR YOLDA
    Başkan , Sportif Direktör Cenk Ergün ve scout ekibiyle yaptığı görüşmede ara transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Devre arasında kadrosuna yerli ve özellikle gurbetçi oyuncu takviyesi yapmak isteyen Özbek, bu konuda detaylı bir rapor hazırlanması talimatını verdi. Eksikleri ara transfer döneminde kapatmak isteyen Başkan, Trabzonspor maçının ardından teknik heyet, Cenk Ergün ve scout ekibiyle "Ara transfer zirvesi" yapmayı planlıyor.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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