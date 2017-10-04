 ‘YARI UZAY’ ile şaşırtıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ‘YARI UZAY’ ile şaşırtıyor

    ‘YARI UZAY’ ile şaşırtıyor
    Cimbom, 'half space' yani yarı uzay sistemi ile rakipleri vurmayı sürdürüyor. Karabük maçında Linnes'in koşusu, Gomis'in yalancı deparı ile Feghouli bomboş kalmıştı. Maç boyunca da bu taktiğin kusursuz uygulanmasıyla Aslan birçok önemli fırsat yakalamıştı. İgor Tudor sistemi iyi uygulayan oyuncularını övdü, ancak pozisyonların cömertçe harcanması nedeniyle de uyarılarda bulundu.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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