‘YARI UZAY’ ile şaşırtıyor

Cimbom, 'half space' yani yarı uzay sistemi ile rakipleri vurmayı sürdürüyor. Karabük maçında Linnes'in koşusu, Gomis'in yalancı deparı ile Feghouli bomboş kalmıştı. Maç boyunca da bu taktiğin kusursuz uygulanmasıyla Aslan birçok önemli fırsat yakalamıştı. İgor Tudor sistemi iyi uygulayan oyuncularını övdü, ancak pozisyonların cömertçe harcanması nedeniyle de uyarılarda bulundu.