 TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI

    TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI

    Galatasaray'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un oyuncuların ekstra izin talebine neden olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Karabükspor maçını kazanarak milli takım arasına lider olarak giren Galatasaray'da, takıma iki gün izin verilmişti. Futbolcular ekstra bir gün daha izin istemiş ancak Igor Tudor bu talebi olumsuz yanıtlamıştı.

    ZORLU FİKSTÜR KAPIDA!
    Süper Lig'deki maçına 14 gün sonra çıkacak Galatasaray'da, ekstra izin talebine karşılık vermeyen Tudor, mili aradan dönüşlerdeki konsantrasyon eksikliğini düşünüyor. 10 oyuncusu milli takımlarda olan Galatasaray'da dönüşten sonraki zorlu fikstürü değerlendiren başarılı hoca, disiplini elden bırakmadı ve Galatasaray iki günlük izinin ardından bugün Florya'da tekrar toplandı.

    Galatasaray'ın, Süper Lig'de milli aradan sonra Süper Lig'de gireceği zorlu fikstür şöyle;
    Konyaspor (deplasman)
    Fenerbahçe
    Trabzonspor (deplasman)
    Gençlerbirliği
    Başakşehir (deplasman)
    Alanyaspor
    Beşiktaş (deplasman)
    Akhisar

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:33
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