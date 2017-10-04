TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Galatasaray'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un oyuncuların ekstra izin talebine neden olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Karabükspor maçını kazanarak milli takım arasına lider olarak giren Galatasaray'da, takıma iki gün izin verilmişti. Futbolcular ekstra bir gün daha izin istemiş ancak Igor Tudor bu talebi olumsuz yanıtlamıştı.
ZORLU FİKSTÜR KAPIDA!
Süper Lig'deki maçına 14 gün sonra çıkacak Galatasaray'da, ekstra izin talebine karşılık vermeyen Tudor, mili aradan dönüşlerdeki konsantrasyon eksikliğini düşünüyor. 10 oyuncusu milli takımlarda olan Galatasaray'da dönüşten sonraki zorlu fikstürü değerlendiren başarılı hoca, disiplini elden bırakmadı ve Galatasaray iki günlük izinin ardından bugün Florya'da tekrar toplandı.
Galatasaray'ın, Süper Lig'de milli aradan sonra Süper Lig'de gireceği zorlu fikstür şöyle;
Konyaspor (deplasman)
Fenerbahçe
Trabzonspor (deplasman)
Gençlerbirliği
Başakşehir (deplasman)
Alanyaspor
Beşiktaş (deplasman)
Akhisar
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:33
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 31
Yorum
Gslı Sana hak etmediğin 2 şampiyonluğu kim verdi..Bu ligler ne zaman başladı Gs ın Fb nin kaç şampiyonluğu var sizin kaç..
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 17
Yorum
onur pardon da gs'ın maaş parametresi var bonservisle ilgili bir sınırlaması yoktu. Nitekim aldığı 40 milyonluk futbolcunun yarı parasını sattığı futbolcularla ödedi böyle iyi bi takım kurup her maç stadı dolduran taraftardan gelen para ilede rahat kapatır maksat 62 milyonluk maaş sınırını geçmesin bence dursun özbek bunuda hesaplamıştır. körükörüne dalmaz FB'nin olayı tamamen tersine maaşsınırı yok ama bonservis bedeli ödemede sınırları var o yüzden transfer yapamıyorlar Anlayacağınız rıdvan bey sapla samanı karıştırmamak lazım
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 21
Yorum
yavuz aykut hoca senin futbol tarzın korkak bir tarz korkak adam savaş kazanamaz nezaman yan pas geri pas ı tergerde hücum oynatırsan olabilir .
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