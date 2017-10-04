SELEZNOV: TUDOR BENİ İSTEDİ

Sezon başında Galatasaray'ın istediği oyuncular arasında yer alan Seleznov, transfer döneminin son gününde Tudor'un kendisini aradığını söyledi. Rus basınına konuşan Ukraynalı golcü, "Tudor son gün beni aradı. Ancak olmadı. Hayat devam ediyor ve ben de çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda Karabük'teyim. Sonraki günler neler gösterir bilemem" açıklamasını yaptı.