 SEBEBİ SAYGIYMIŞ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    SEBEBİ SAYGIYMIŞ

    SEBEBİ SAYGIYMIŞ

    Bafetimbi Gomis attığı golleri 'panter' yürüyüşü yaparak kutluyor. Fransız yıldız bu hareketini aut çizgisi dışında yapmasını açıkladı: "Saha içinde tüm takımlara ve oyunculara saygım var. Bu sebeple gol sevincimi çizgiyi geçtikten sonra yaparım"

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SEBEBİ SAYGIYMIŞ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.