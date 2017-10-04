SEBEBİ SAYGIYMIŞ

Bafetimbi Gomis attığı golleri 'panter' yürüyüşü yaparak kutluyor. Fransız yıldız bu hareketini aut çizgisi dışında yapmasını açıkladı: "Saha içinde tüm takımlara ve oyunculara saygım var. Bu sebeple gol sevincimi çizgiyi geçtikten sonra yaparım"