RAHAT DEĞiLiZ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ligde iyi durumda olduklarını ve takımın gösterdiği performansta taraftarlarının önemli rol oynadığını söyledi. Dün bir etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Özbek, "İlk 7 hafta sonra iyi durumdayız ama bu bize rehavet getirmiyor. Hem oyuncularımı hem de teknik kadroyu tebrik ediyorum. Disiplini elden bırakmamak konusunda dikkatlerini çekiyorum. Taraftarın etkisiyle özellikle iç sahada takımın performansını nasıl yükselttiğini görüyorsunuz" diye konuştu.



LİG UZUN BİR MARATON

Rehavete kapılmamaları gerektiğini aktaran Özbek, "Lig uzun bir maraton. Dolayısıyla hiçbir zaman bugünkü durumun rehavetine kapılmadan sezon sonuna kadar aynı performansı götürmek lazım. Galatasaray'ın yapması gereken budur. Puan durumuna bakarak rahatlık içinde değiliz. Aksine disiplini bir tık daha yukarı çıkarma amacındayız. Sezon sonuna kadar aynı disiplinle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SABRİ GURURUMUZ

Sezon başında takımdan gönderilen ve Göztepe forması ile gösterdiği başı ile 6 yıl sonra yeniden milli takıma seçilen Sabri Sarıoğlu için de konuşan Özbek, "Sabri bizim evladımız, gittiği takımda milli takıma seçilmesi bizim göğsümüzü kabartmıştır" dedi.

KONTENJANI KONUŞMADIK

Başkan Dursun . Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yabancı oyuncu kuralarının gündeme gelmediğini kaydederek, "Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmeler neticesinde bu konu ele alınacaktır" şeklinde görüş belirtti.







VİDEO HAKEM İLAÇ GİBİ GELECEK

Türkiye'de daha ligin başı olmasına rağmen konuşulan hakem hatalarına da değinen Özbek, "Hakemler maalesef Türkiye'nin gündemini sürekli işgal ediyor. Bu manada kulüpler birliğinde zaman zaman konuşuluyor. Hakem hataları için görüntülü video sistemi ilaç olacak. Hakem hatalarının sürekli olması işi başka yerlere çekebiliyor. Bu yüzden iş Türkiye Futbol Federasyonu'na düşüyor" diye konuştu.



Savaş ÇORLU