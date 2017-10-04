"PİŞMAN DEĞİLİM"

Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli karşılığı Alman ekibi Red Bull Leipzig’e satılan genç yıldız Bruma, başkan Dursun Özbek’in ‘Disiplinsiz’ eleştirilerini yanıtladı: "Başkan gerçekten benim için 'Disiplinsiz' dedi mi? Aslında Başkan beni çok iyi tanır. Elbette taraftara beni neden sattığını açıklamak zorunda. Ben kendisini seviyorum ve transferimden dolayı teşekkür ediyorum, ona minnettarım. Pişman değilim. Zaten Galatasaray'dan bir gün ayrılacaktım. Taraftarı unutmayacağım"

Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli yıldızı açıklamaları;



Galatasaray'da sürekli oynuyordun. Leipzig'de ise yedek kalıyorsun. Pişman mısın?

Pişman değilim. Zaten Galatasaray'dan bir gün ayrılacaktım... Sonuçta futbolda böyle şeyler oluyor. Galatasaray'da muhteşem zamanlar geçirdim. Taraftarı hiçbir zaman unutmayacağım. Sizin aracılığınızla onlara tekrar teşekkür ediyorum.



Başkan Dursun Özbek seni disiplinsiz olduğun için gönderdiklerini söyledi. Yorumun?

Başkan (Dursun Özbek) gerçekten benim için "Disiplinsiz'' dedi mi? Aslında Başkan beni çok iyi tanır. Elbette taraftara beni neden sattığını açıklamak zorunda. Eğer öyle bir ifade kullandıysa da onun bileceği iş. Ben kendisini seviyorum ve transferimden dolayı teşekkür ediyorum, ona minnettarım. Cevap vermeyeceğim.



BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKAR, GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR



Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunuzu değerlendirir misin?

Ben daha önce Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Ama aynı şeyi takım arkadaşlarımiçin diyemem. Burası için tecrübesiz bir takımız. Yine de Monaco ve Beşiktaş'a karşı oynadığımızmaçlar ders oldu. Bu seviyede nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Grupta her takım birbiriniyenecek güçte. Ama şu gerçek ki üst tura çıkma şansı en çok olan takım grupta lider olan Beşiktaş.



Sence Türkiye'de bu sezon kim şampiyon olur?

Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Galatasaray yeni, heyecan verici bir takım kurdu. Avrupa'dan elenmelerine şaşırdım ama lige çok iyi bir başlangıç yaptılar. Bence Galatasaray şampiyon olacak. Mert (Çetin) Abi'ye benden selam söyleyin!



WERNER NEFES ALAMIYORDU!



2-0 kaybettiğiniz Beşiktaş maçındaki atmosfer nasıldı?

Beşiktaş maçında tribünde mükemmel bir atmosfer vardı. Açıkçası ben hiç şaşırmadım çünkü bu deneyimi daha önce yaşadım. Ama takım arkadaşlarım ilk kez böyle coşkulu bir taraftarın karşısına çıktı. Türk taraftarı ile Almanya'daki taraftar kıyaslanamaz. Yine de Beşiktaş karşılaşmasını taraftar yüzünden kaybetmedik.



Takım arkadaşın Timo Werner neden oyundan çıktı?

Sanırım (Werner) nefes almakta problem yaşadı ve oyuna devam edemedi. Tezahüratlardan etkilendiği için oyundan çıktığını düşünmüyorum.



Galatasaray taraftarı mı Beşiktaş taraftarı mı?

Beşiktaş taraftarı çok iyiydi ancak dediğim gibi bu atmosferi Galatasaray'dan biliyorum. Ben o destekle yıllarca oynadım. Rakipler neden zorlanıyor, anlıyorum. Beşiktaş Stadı'ndaki atmosfermuhteşemdi ama benim tercihim Galatasaray Stadı.



RED BULL'UN BOĞASI...

Alman ekibinin futbolcuları Bruma'ya "Red Bull'un boğası" lakabını taktılar.



8

Bruma, RB Leipzig formasıyla 8 maçta 1 gol attı.



15

Galatasaray'da 85 maça çıkan Bruma 15 gol attı.



Sabah