İŞİ SIKI TUTUYOR

Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un, lige 7'de 6 yaparak başlayan takımını milli arada da güçlü tutmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Hırvat hoca, Karabük maçının ardından Milli Takımlarına giden oyuncularına yönelik soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirmiş "Mutlu gidiyorsunuz, mutlu dönün. Orada yaşadığınız sorunları buraya yansıtmayın" demişti.İstanbul'da kalanlarla da konuşan Tudor "Zorlu fikstür bizi bekliyor. Herkes kendini buna hazırlasın" dediği kaydedildi. Karabük maçındaki ciddiyetsizlik nedeniyle uyardığı da belirtildi.



EN İSTİKRARLISI GALATASARAY

Ligde namağlup lider olan Cimbom'un bu başarısında kadro istikrarının önemi büyük. Teknik direktör İgor Tudor geride kalan 7 haftada ilk 11'deki 9 futbolcusunu değiştirmedi. Martin Linnes'in sakatlığında Latovlevici, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda Feghouli 11'de başladı.

ÇOK FARKLI

İgor Tudor, puan cetvelinde önemli avantaj yakaldıkları için takımın ciddiyetini korumasını istiyor. Aslan, Beşiktaş'a 5, Fenerbahçe'ye 8, Trabzonspor'a ise 10 puan fark atmış durumda.

ÇAYKUR RİZE İLE ÖZEL MAÇ

İgor Tudor, Milli Takımlarına giden futbolcuları bu sözlerle uğurlarken takımın kalanına ise 2 gün izin verdi. Oyuncularının 3 günlük isteğini reddeden Hırvat hoca, takımın maç temposunu kaybetmemesi için milli arayı boş geçmeyi düşünmüyor. Tudor, sportif direktör Cenk Ergün'den milli arada özel maç yapılacak takım bulmasını istedi. TFF 1 Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ergün'ün teklifine olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Maç günü kısa süre içinde netleştirilecek. Böylece Milli Takımlarına gitmeyenler ve takımın yedekleri kendilerini hazır tutacak.

Savaş ÇORLU