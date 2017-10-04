İŞİ SIKI TUTUYOR
Ligdeki tek puan kaybını milli ara sonrası yaşayan Cimbom’da Hırvat çalıştırıcı rehavet uyarısı yaptı.Takıma sadece 2 gün izin veren Tudor oyuncularının ritim kaybetmemesi için hafta sonuna özel maç aldırdı.
Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un, lige 7'de 6 yaparak başlayan takımını milli arada da güçlü tutmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Hırvat hoca, Karabük maçının ardından Milli Takımlarına giden oyuncularına yönelik soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirmiş "Mutlu gidiyorsunuz, mutlu dönün. Orada yaşadığınız sorunları buraya yansıtmayın" demişti.İstanbul'da kalanlarla da konuşan Tudor "Zorlu fikstür bizi bekliyor. Herkes kendini buna hazırlasın" dediği kaydedildi. Karabük maçındaki ciddiyetsizlik nedeniyle uyardığı da belirtildi.
EN İSTİKRARLISI GALATASARAY
Ligde namağlup lider olan Cimbom'un bu başarısında kadro istikrarının önemi büyük. Teknik direktör İgor Tudor geride kalan 7 haftada ilk 11'deki 9 futbolcusunu değiştirmedi. Martin Linnes'in sakatlığında Latovlevici, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda Feghouli 11'de başladı.
ÇOK FARKLI
İgor Tudor, puan cetvelinde önemli avantaj yakaldıkları için takımın ciddiyetini korumasını istiyor. Aslan, Beşiktaş'a 5, Fenerbahçe'ye 8, Trabzonspor'a ise 10 puan fark atmış durumda.
ÇAYKUR RİZE İLE ÖZEL MAÇ
İgor Tudor, Milli Takımlarına giden futbolcuları bu sözlerle uğurlarken takımın kalanına ise 2 gün izin verdi. Oyuncularının 3 günlük isteğini reddeden Hırvat hoca, takımın maç temposunu kaybetmemesi için milli arayı boş geçmeyi düşünmüyor. Tudor, sportif direktör Cenk Ergün'den milli arada özel maç yapılacak takım bulmasını istedi. TFF 1 Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ergün'ün teklifine olumlu yanıt verdiği kaydedildi. Maç günü kısa süre içinde netleştirilecek. Böylece Milli Takımlarına gitmeyenler ve takımın yedekleri kendilerini hazır tutacak.
Savaş ÇORLU
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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