"G.SARAY KONUSUNDA YANILMADIM"

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, sarı-kırmızılıların büyük bir takım olduğu konusunda yanılmadığını belirterek, “Gerçekten büyük bir geçmişi ve inanılmaz iyi bir taraftar grubu var” dedi. Fernando ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yer almak istediğini söyledi.

Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Fernando, kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu. Kariyerinde buralara gelmesinin kolay olmadığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Brezilya'da gerçekten çok küçük bir kulüpte futbol oynuyordum. Oradan Porto'ya transfer oldum. Ama bir de şöyle bakmak gerekir; 19 yaşında çok küçük bir kulüpten, Porto sizi transfer ediyorsa sizde bir kalite görmüştür. Zor mu? Evet, zor. Ama ben bunu başardım. Bu ilk aşamaydı. O yaşta çok az oyuncuya yatırım yapılıyor. Ben bunun farkına vardım, o yüzden çalışmayı çok sevdim ve hiç vazgeçmedim. 'Bugünlerin hayalini kuruyor muydun?' diye sorarsan. Evet, kuruyordum. Sonunda da bulunduğum noktaya geldim" diye konuştu.



"Jesualdo Ferreira'nın yeri ayrı"

Machester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola'nın kendisine çok şey kattığını söyleyen Fernando, "Ondan çok şey öğrendim. Ama Guardiola'nın tarzı var. 19-20 yaşındaki gençleri takıma monte ederek kendi felsefesini o oyuncularla yansıtmak istiyor. Ben de yaş olarak daha ileride olduğum için az forma şansı buldum. Buna rağmen onunla çalışmanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Pep Guardiola, Jesualdo Ferreira, Andre Villas Boas ve Manuel Pellegrini gibi isimlerle çalıştım ama beni en çok etkileyen teknik adam Jesualdo Ferreira oldu. Avrupa'daki ilk senemde ondan inanılmaz şeyler öğrendim. Söylediği bir şey vardı. 'Takım içinde en önemli pozisyon senin oynadığın mevkii. O yüzden taktik anlamda senin sahadaki duruşun bütün takımı etkileyecek' diyordu. Bu sebeple genç yaşımda taktik anlamında inanılmaz bir gelişim yaşadım ve bu da Jesualdo Ferreira sayesinde oldu" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğu konusunda yanılmadım"

Galatasaray'a gelmeden önce kulüp hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Ama yine de bilgi topladım. İstanbul hakkında ise pek fikrim yoktu. Geldiğimde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu konusunda yanılmadığımı gördüm. Gerçekten büyük bir geçmişi ve inanılmaz iyi bir taraftar grubu var. İstanbul'a ise çok çabuk alıştık. Ailem de ben de burada yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. İstanbul yaşadığım en güzel şehir. Burası bana bir ay sonunda bunu düşündürttü" ifadelerini kullandı.



"Tek hedefim kulüp tarihinde yerimi almak"

Galatasaray'daki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Fernando, "Beklentiden oluşacak herhangi bir baskı beni etkilemiyor. Çünkü kariyerimin başından bu yana her zaman bir beklenti vardı. Hep daha iyi olma baskısı, ailemi geçindirme baskısı. Bunları hep yaşadım ama olumsuz anlamda hiç etkilenmedim. Şu anda tek hedefim Galatasaray tarihinde en iyi şekilde yer almak" dedi.



"Süper Lig, Portekiz Ligi'nden daha iyi"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'in zor ve sert bir lig olduğunu belirterek, "Premier Lig'le karşılaştırmak anlamsız olur ama Portekiz Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar karşılaştığımız bütün takımlar üst düzey oyunculara sahip" açıklamasını yaptı.



"Herkes hedefe kilitlenmiş durumda"

Takımdaki oyuncuların iyi ve mütevazı insanlar olduklarını ifade eden Fernando, "Böyle takımlarda arkadaşlık ruhu üst seviyede oluyor. Şunu söylemeliyim, herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Adaptasyon sürecimde takım arkadaşlarımın bana önemli katkıları oldu. Onların bana yaklaşımı, hocamızın ilgisi uyum sürecimi kısalttı" ifadelerini kullandı.



"Manchester United maçıyla başladı"

Ahtopot lakabının hikayesini aktaran başarılı oyuncu, "Manchester United'a karşı çeyrek final maçıydı ve inanılmaz iyi bir maç çıkarmıştım. Daha çok gençtim. Çok top kaptım ve Porto taraftarı da bana Ahtapot demeye başladı. Ondan sonra da bu lakabı devam ettirdim" diye konuştu.



"Galatasaray taraftarı fantastik"

Sarı-kırmızılı taraftarlar için ise Fernando, şunları söyledi:

"Galatasaray taraftarını fantastik diye nitelendirebilirim. Çok mükemmel bir taraftar grubuna sahip Galatasaray camiası. Kayınvalidem, mesela bundan önce oynadığım takımlarımda hep gelip beni seyretti, statta bulundu. Ama kendisinin de özel bir yorumu var. Gerçekten böyle bir taraftar grubunu hiçbir şekilde görmediğini söylüyor. Tek hayalim onları mutlu etmek. Bunun için de sezon sonunda şampiyon olabilmek. Şampiyon olduğumuzda eminim ki onları çok mutlu edeceğiz."