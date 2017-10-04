GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Bu sezon Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncunun menajeri Winny Haatrecht, Sportif Direktör Cenk Ergün'le Ryan Donk'un transferi konusunda görüşme yaptı. Haatrecht, sezon sonu bitecek sözleşmenin sona ermesini beklemeden Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini iletirken, Galatasaray'dan da yardımcı olmalarını istedi. Bonservis konusunda Galatasaray'dan talepte bulunmamalarını isteyen Haatrecht'in talebine sarı-kırmızılıların ise sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.









