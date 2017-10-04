 GALATASARAY'DAN AYRILIYOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

    GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

    2015-2016 devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen, beklentileri karşılayamadığı için geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralanan ve bu sezon kadroda kendisine yer bulamayan Ryan Donk, takımdan ayrılıyor.

    Bu sezon Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncunun menajeri Winny Haatrecht, Sportif Direktör Cenk Ergün'le Ryan Donk'un transferi konusunda görüşme yaptı. Haatrecht, sezon sonu bitecek sözleşmenin sona ermesini beklemeden Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini iletirken, Galatasaray'dan da yardımcı olmalarını istedi. Bonservis konusunda Galatasaray'dan talepte bulunmamalarını isteyen Haatrecht'in talebine sarı-kırmızılıların ise sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.




    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:17
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