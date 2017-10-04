GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
2015-2016 devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen, beklentileri karşılayamadığı için geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralanan ve bu sezon kadroda kendisine yer bulamayan Ryan Donk, takımdan ayrılıyor.
Bu sezon Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncunun menajeri Winny Haatrecht, Sportif Direktör Cenk Ergün'le Ryan Donk'un transferi konusunda görüşme yaptı. Haatrecht, sezon sonu bitecek sözleşmenin sona ermesini beklemeden Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini iletirken, Galatasaray'dan da yardımcı olmalarını istedi. Bonservis konusunda Galatasaray'dan talepte bulunmamalarını isteyen Haatrecht'in talebine sarı-kırmızılıların ise sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 1
Yorum
yiğit zahmet olacak sayın Haatrecht !
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CENGİZ ÜNDER'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA MI?
Toplam 2
Yorum
gomisbey HASSABEYİ abi senmisin abi senin yorumların seviyorum genelde Galatasaray haberlerindesin :)
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"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"
Toplam 4
Yorum
umut artık GS li FB ye gol atmış FB li GS ye gol atmış,bu numaralar bayatlandı artık.taraftar günü birlik mutluluklara artık tatmin olmuyor.
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