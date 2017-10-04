 EŞİ OLMAYAN 10 NUMARA – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    EŞİ OLMAYAN 10 NUMARA

    EŞİ OLMAYAN 10 NUMARA

    Belhanda son maçta 16 sahipsiz top kazandı ‘Eli belinde’ bir 10 numara olmadığı kanıtladı

    Faslı yıldız hücumda asistleri yaparken savunmaya da inanılmaz bir katkı veriyor. Younes Belhanda, Karabük maçında 16 sahipsiz topu kazandı. Bunların 11'ini rakip sahadaki şok presle aldı. Ön liberoların bile kolay kolay ulaşamadığı bu istatistik ile Belhanda tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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