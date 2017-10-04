EŞİ OLMAYAN 10 NUMARA

Belhanda son maçta 16 sahipsiz top kazandı ‘Eli belinde’ bir 10 numara olmadığı kanıtladı

Faslı yıldız hücumda asistleri yaparken savunmaya da inanılmaz bir katkı veriyor. Younes Belhanda, Karabük maçında 16 sahipsiz topu kazandı. Bunların 11'ini rakip sahadaki şok presle aldı. Ön liberoların bile kolay kolay ulaşamadığı bu istatistik ile Belhanda tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi.