 DAVA AÇIYOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    DAVA AÇIYOR

    DAVA AÇIYOR
    KKTC Kulübü Türk Ocağı'na imza atmaya giden Eboue'nin sağlık kontrolünde AIDS virüsüne rastlandığı iddia edilmişti. Londra'da bir kez daha teste giren Eboue'nin kanında AIDS virüsü çıkmadı. Tecrübeli isim, KKTC kulübüne dava açacak.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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