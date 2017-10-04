ARDA OCAKTA GELİYOR
Barcelona'da top koşturan ve son dönemde maç kadrolarına alınmayan Arda Turan'ın, Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrası yeniden alevlendi.
FORMA GİYEMİYOR!
Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. Katalan ekibinin teknik patronu Ernesto Valverde, geçtiğimiz ay İspanyol medyasına Arda Turan ile ilgili, "Eğer faydalı olacağına inanırsam elbette o da takıma dahil olacaktır" açıklamasını yapmıştı.
DEVRE ARASI GELİYOR
Valverde'nin bu açıklamasının ardından Barcelona'nın oynadığı 4 resmi karşılaşmada Arda Turan'a kadroda yer vermemesi, Arda Turan'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de Arda Turan transferini masaya yatırmış fakat transfer gerçekleşmemişti.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:57
-
GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
-
SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
-
VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
ARDA OCAKTA GELİYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.