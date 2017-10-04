 ARDA OCAKTA GELİYOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ARDA OCAKTA GELİYOR

    ARDA OCAKTA GELİYOR

    'da top koşturan ve son dönemde maç kadrolarına alınmayan 'ın, Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrası yeniden alevlendi.

    'da forma giyen , Katalan ekibinde sıkıntılı günler geçiriyor. İspanyol teknik adam Ernesto Valverde'nin yıldız oyuncuyu son Las Palmas maçı kadrosuna dahil etmemesi ve Katalonya'daki bağımsızlık referandumu, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağı yönündeki dedikoduları iyiden iyiye artırdı.

    FORMA GİYEMİYOR!
    Yaz transfer döneminde adı sıkça ile anılan yıldız futbolcunun tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. Katalan ekibinin teknik patronu Ernesto Valverde, geçtiğimiz ay İspanyol medyasına Arda Turan ile ilgili, "Eğer faydalı olacağına inanırsam elbette o da takıma dahil olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

    DEVRE ARASI GELİYOR
    Valverde'nin bu açıklamasının ardından Barcelona'nın oynadığı 4 resmi karşılaşmada Arda Turan'a kadroda yer vermemesi, Arda Turan'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de Arda Turan transferini masaya yatırmış fakat transfer gerçekleşmemişti.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:57
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