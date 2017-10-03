TUDOR'DAN CİĞERCİ İTİRAFI

Teknik direktör İgor Tudor'dan Tolga Ciğerci itirafı. 3-2 sona eren Kardemir Karabükspor maçını Ayhan Akman ve yardımcıları ile birlikte yeniden analiz eden Tudor, "Tolga Ciğerci'nin eksikliğini hissettik" dedi. Eklem kapsülündeki ödem nedeniyle 2-3 hafta dinlendirilmesi planlanan Tolga Ciğerci'nin, takım adına önemli bir göreve sahip olduğunu ifade edip takıma en kısa zamanda katılmasını bekliyor.