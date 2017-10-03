 TUDOR'DAN CİĞERCİ İTİRAFI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    TUDOR'DAN CİĞERCİ İTİRAFI

    TUDOR'DAN CİĞERCİ İTİRAFI
    Teknik direktör İgor Tudor'dan Tolga Ciğerci itirafı. 3-2 sona eren Kardemir Karabükspor maçını Ayhan Akman ve yardımcıları ile birlikte yeniden analiz eden Tudor, "Tolga Ciğerci'nin eksikliğini hissettik" dedi. Eklem kapsülündeki ödem nedeniyle 2-3 hafta dinlendirilmesi planlanan Tolga Ciğerci'nin, takım adına önemli bir göreve sahip olduğunu ifade edip takıma en kısa zamanda katılmasını bekliyor.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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