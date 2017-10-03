 SELÇUK'TA SÜRPİZ GELİŞME – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    SELÇUK'TA SÜRPİZ GELİŞME

    SELÇUK'TA SÜRPİZ GELİŞME
    İran'ın Esteghlal takımı ile Fatih Terim arasındaki görüşmeler devam ediyor. Eğer bu transfer görüşmelerinden olumlu sonuç çıkarsa Terim'in, İran'a götürmek istediği ilk oyuncunun Selçuk İnan olduğu ifade edildi. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 'ın ise Terim'in Esteghlal'in başına geçmesi ve kendisine de teklif gelmesi durumunda olumlu cevap vereceği ise konuşulmaya başlanmış durumda.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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