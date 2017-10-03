 ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ!

    ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ!

    Risk Yönetimi, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 7. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk oranları değişti.

    Yedinci hafta karşılaşmaları geride kalırken, şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:

    Oranlar şöyle:

    Galatasaray: 2,20
    Beşiktaş: 2,30
    Fenerbahçe: 4,50
    Başakşehir: 8.00

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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