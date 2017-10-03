Ndiaye'den iddialı sözler
Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, takımda büyük bir uyum olduğunu ve "Gerçek Galatasaray'ı daha görmediniz" dedi.
Osmanlıspor'dan transfer edilen ve maliyeti konusunda eleştirilerin odağında olan daha sonra orta alanın vazgeçilmezleri arasına giren Badou Ndiaye, iddialı açıklama geldi.
G.Saray formasıyla henüz asist ve gol üretememesine rağmen takımını hem hucüma kaldırması hem de savunmaya yaptığı destekle herkesin takdirini kullandı.
Takım olarak büyük bir uyum içinde olduklarını belirten Ndiaye, ""Taraftarımız böyle oldukça, biz burada çok zor kaybederiz. Çok çalışıyoruz, takımda çok iyi uyum var. Daha da iyi olacağız. Gerçek Galatasaray'ı daha görmediniz" şeklinde konuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:09
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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