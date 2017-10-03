Ndiaye'den iddialı sözler

Osmanlıspor'dan transfer edilen ve maliyeti konusunda eleştirilerin odağında olan daha sonra orta alanın vazgeçilmezleri arasına giren Badou Ndiaye, iddialı açıklama geldi.

G.Saray formasıyla henüz asist ve gol üretememesine rağmen takımını hem hucüma kaldırması hem de savunmaya yaptığı destekle herkesin takdirini kullandı.

Takım olarak büyük bir uyum içinde olduklarını belirten Ndiaye, ""Taraftarımız böyle oldukça, biz burada çok zor kaybederiz. Çok çalışıyoruz, takımda çok iyi uyum var. Daha da iyi olacağız. Gerçek Galatasaray'ı daha görmediniz" şeklinde konuştu.