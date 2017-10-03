Maicon rüzgarı
Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon attığı 3 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig arasında dakika başına en çok gol atan stoper oldu.
İkinci haftada Osmanlıspor filelerini havalandıran Brezilyalı oyuncu, Karabük maçında da 2 gol kaydetmişti. Maicon ortalama 210 dakikada bir gol atarak alanında Avrupa'nın en iyisi oldu. 2 gol atan F.Bahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel de 223 dakikada bir fileleri havalandırıp, aynı kategoride 4. sırada yer aldı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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LUCESCU'YA CEZA
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
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