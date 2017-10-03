MAICON MELO GİBİ

Maicon'un Karabükspor'a attığı son dakika golünden sonra hakemin yanında yaptığı sevinç akıllara Felipe Melo'yu getirdi. Melo da sarı-kırmızılı formayı giyerken hakemlere benzer tepkileri veriyor ve attığı gollerle taraftarın gönlünü fethediyordu. İşte Melo ile Maicon arasındaki ortak özellikler:



¦ İki oyuncu da Brezilyalı.

¦ İki oyuncu da kariyerlerinin başında Cruzeiro'da top koşturdu.

¦ İki oyuncu 28 yaşında G.Saray'a geldi.

¦ İki oyuncu da 3 numaralı sarı-kırmızı formayı giydi.

¦ Maicon da Melo gibi ilk 7 lig maçında 3 gol attı.