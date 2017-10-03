MAICON MELO GİBİ
¦ İki oyuncu da Brezilyalı.
¦ İki oyuncu da kariyerlerinin başında Cruzeiro'da top koşturdu.
¦ İki oyuncu 28 yaşında G.Saray'a geldi.
¦ İki oyuncu da 3 numaralı sarı-kırmızı formayı giydi.
¦ Maicon da Melo gibi ilk 7 lig maçında 3 gol attı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
MAICON MELO GİBİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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