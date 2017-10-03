 MAICON MELO GİBİ – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    MAICON MELO GİBİ

    MAICON MELO GİBİ
    Maicon'un Karabükspor'a attığı son dakika golünden sonra hakemin yanında yaptığı sevinç akıllara Felipe Melo'yu getirdi. Melo da sarı-kırmızılı formayı giyerken hakemlere benzer tepkileri veriyor ve attığı gollerle taraftarın gönlünü fethediyordu. İşte Melo ile Maicon arasındaki ortak özellikler:

    ¦ İki oyuncu da Brezilyalı.
    ¦ İki oyuncu da kariyerlerinin başında Cruzeiro'da top koşturdu.
    ¦ İki oyuncu 28 yaşında G.Saray'a geldi.
    ¦ İki oyuncu da 3 numaralı sarı-kırmızı formayı giydi.
    ¦ Maicon da Melo gibi ilk 7 lig maçında 3 gol attı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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