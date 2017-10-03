 Latovlevici maskeyi attı – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Latovlevici maskeyi attı

    Latovlevici maskeyi attı
    Galatasaray'a transfer olduğundan beri maske ile oynayan Latovlevici tamamen iyileşti. Eski takımı Karabükspor'a karşı 68. dakikada Martin Linnes'in yerin oyuna giren başarılı oyuncu, bir süre sonra kenara gelerek maskeyi çıkardı ve yedek kulübesine attı. Lato'nun yüzündeki kırıkların iyileştiği ve milli takım arasından sonra oynanacak maçlardan itibaren artık maske takmayacağı öğrenildi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:00
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