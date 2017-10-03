KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve hafif tempolu koşu yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ardından yine dinamik ve teknik koşuyla antrenmana devam etti. Antrenmanın sonraki bölümünde teknik pas çalışması gerçekleştirilirken, dar alandaki çift kale maçla akşam idmanı tamamlandı.



Çalışmaya Türkiye A Milli Takımı'ndan davet alan Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan, Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, İsviçre Milli Takımı'nda yer alan Eren Derdiyok, Fas Milli Takımı'nın kampında olan Younes Belhanda, Norveç Milli Takımı kampında bulunan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı'na davet edilen Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda bulunan Garry Rodrigues ve Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli katılmadı.