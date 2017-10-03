KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Çalışmaya Türkiye A Milli Takımı'ndan davet alan Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan, Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, İsviçre Milli Takımı'nda yer alan Eren Derdiyok, Fas Milli Takımı'nın kampında olan Younes Belhanda, Norveç Milli Takımı kampında bulunan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı'na davet edilen Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda bulunan Garry Rodrigues ve Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli katılmadı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:18
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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