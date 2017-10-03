 G.SARAY’DAN LİG REKORU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.SARAY’DAN LİG REKORU

    G.SARAY’DAN LİG REKORU

    Cimbom, Karabük’ü yenerek puanını 19’a çıkardı. 7. haftalar itibariyle Bursa’nın ardından en yakın rakibine 5 puan fark atan ikinci takım oldu

    Kardemir Karabük engelini de kayıpsız geçen Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti. Son olarak Karabükspor karşısında 2-0 öne geçen, ancak maçın sonuna 2-2 beraberlikle giden ve Maicon'un son dakika golüyle maçı kazanan Cimbom, ligde 7. hafta sonunda en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki farkı 5'e çıkardı. Bu durum Süper Lig tarihinde de ikinci kez gerçekleşti. Opta araştırmasına göre, lig fikstür formatının güncellendiği 1967-68 sezonundan bu yana ligde 7. haftalar sonrası Galatasaray dışında en yakın rakibine 5 puan fark açan tek takım 2010-11 sezonunda Bursaspor'du.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.SARAY’DAN LİG REKORU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.