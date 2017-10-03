G.SARAY’DAN LİG REKORU

Cimbom, Karabük’ü yenerek puanını 19’a çıkardı. 7. haftalar itibariyle Bursa’nın ardından en yakın rakibine 5 puan fark atan ikinci takım oldu

Kardemir Karabük engelini de kayıpsız geçen Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti. Son olarak Karabükspor karşısında 2-0 öne geçen, ancak maçın sonuna 2-2 beraberlikle giden ve Maicon'un son dakika golüyle maçı kazanan Cimbom, ligde 7. hafta sonunda en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki farkı 5'e çıkardı. Bu durum Süper Lig tarihinde de ikinci kez gerçekleşti. Opta araştırmasına göre, lig fikstür formatının güncellendiği 1967-68 sezonundan bu yana ligde 7. haftalar sonrası Galatasaray dışında en yakın rakibine 5 puan fark açan tek takım 2010-11 sezonunda Bursaspor'du.