G.SARAY’DAN '2 ASLAN' PROJESİ!

Başkan Özbek Proje Üretim Grubu'nun hazırladığı çocuklara yönelik 2 projeyi olumlu karşıladı. Projeye göre gönüllülük esas tutularak her üyeden 2 yıl boyunca Galatasaray Dergisi almaları istenecek. Buna karşılık, her ay üyeler adına 10'ar dergi basılacak. Basılan dergilerin 8'i Güney Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'ne gönderilecek, 2'şer dergi ise üyelerin adreslerine gönderilecek. Toplamda 2 yıl sürecek proje kapsamında üyelerden gönüllü olarak bin 500'er TL para talep edilecek. Projeyi olumlu karşılayan üyelerin aileleri ile birlikte çekildiği fotoğraflar yılda 2 kez Galatasaray Dergisi'nde yayınlanacak.Geleceğin taraftarları olarak görülen çocuklar için hazırlanan 2. projede ise, durumu müsait olan her üyeden 4'er kombine almaları talep edilecek. Üyelerin aldığı kombineler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan ve maça gitme imkanı kısıtlı olan çocuklara TT Stadı'nın kapılarını açacak. Alınan her kombine ile 4 çocuk Galatasaray'la tanışma ve sosyalleşme imkanı yakalayacak. Doğu Alt Tribününü çocuklara ayırmayı hedefleyen projeye büyük katılım olması bekleniyor.