G.SARAY’DAN '2 ASLAN' PROJESİ!
Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, özel talimatla kurdurduğu ‘Proje Üretim Grubu’nun hazırladığı ‘2 Aslan’ projesini hayata geçirecek.
Başkan Özbek Proje Üretim Grubu'nun hazırladığı çocuklara yönelik 2 projeyi olumlu karşıladı. Projeye göre gönüllülük esas tutularak her üyeden 2 yıl boyunca Galatasaray Dergisi almaları istenecek. Buna karşılık, her ay üyeler adına 10'ar dergi basılacak. Basılan dergilerin 8'i Güney Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'ne gönderilecek, 2'şer dergi ise üyelerin adreslerine gönderilecek. Toplamda 2 yıl sürecek proje kapsamında üyelerden gönüllü olarak bin 500'er TL para talep edilecek. Projeyi olumlu karşılayan üyelerin aileleri ile birlikte çekildiği fotoğraflar yılda 2 kez Galatasaray Dergisi'nde yayınlanacak.
ÇOCUK TRİBÜNÜ PROJESİ
Geleceğin taraftarları olarak görülen çocuklar için hazırlanan 2. projede ise, durumu müsait olan her üyeden 4'er kombine almaları talep edilecek. Üyelerin aldığı kombineler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan ve maça gitme imkanı kısıtlı olan çocuklara TT Stadı'nın kapılarını açacak. Alınan her kombine ile 4 çocuk Galatasaray'la tanışma ve sosyalleşme imkanı yakalayacak. Doğu Alt Tribününü çocuklara ayırmayı hedefleyen projeye büyük katılım olması bekleniyor.
ÇOCUK TRİBÜNÜ PROJESİ
Geleceğin taraftarları olarak görülen çocuklar için hazırlanan 2. projede ise, durumu müsait olan her üyeden 4'er kombine almaları talep edilecek. Üyelerin aldığı kombineler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan ve maça gitme imkanı kısıtlı olan çocuklara TT Stadı'nın kapılarını açacak. Alınan her kombine ile 4 çocuk Galatasaray'la tanışma ve sosyalleşme imkanı yakalayacak. Doğu Alt Tribününü çocuklara ayırmayı hedefleyen projeye büyük katılım olması bekleniyor.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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LUCESCU'YA CEZA
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
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