G.SARAY’DA MİLLİ MESAİ

Cimbom, A Milli Takım’a 3 oyuncu gönderirken, yabancılarından 7’si de ülke milli takımlarına çağrıldı

GALATASARAY milli takımlara 10 futbolcu gönderdi. Aslan'ın ulusal takıma gönderdiği milli oyuncu sayısı azalırken, yabancı millilerinin sayısında ise artış yaşandı. Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Selçuk İnan A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Yabancı futbolculardan; Younes Belhanda-Fas, Sofiane Feghouli-Cezayir, Garry Rodrigues-Yeşil Burun Adaları, Badou Ndiaye-Senegal, Martin Linnes-Norveç, Eren Derdiyok-İsviçre ve Fernando Muslera da Uruguay kadrolarına dahil edildi.