 G.SARAY’DA MİLLİ MESAİ – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.SARAY’DA MİLLİ MESAİ

    G.SARAY’DA MİLLİ MESAİ

    Cimbom, A Milli Takım’a 3 oyuncu gönderirken, yabancılarından 7’si de ülke milli takımlarına çağrıldı

    GALATASARAY milli takımlara 10 futbolcu gönderdi. Aslan'ın ulusal takıma gönderdiği milli oyuncu sayısı azalırken, yabancı millilerinin sayısında ise artış yaşandı. Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Selçuk İnan A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Yabancı futbolculardan; Younes Belhanda-Fas, Sofiane Feghouli-Cezayir, Garry Rodrigues-Yeşil Burun Adaları, Badou Ndiaye-Senegal, Martin Linnes-Norveç, Eren Derdiyok-İsviçre ve Fernando Muslera da Uruguay kadrolarına dahil edildi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.SARAY’DA MİLLİ MESAİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.