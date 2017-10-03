G.Saray devler arasında
Süper Lig’de 6 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Avrupa’nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri. Gomis-Tolga-Maicon ise 15 golle en golcü 3’lüler arasında.
CAVANi-NEYMAR-MBAPPE 1'İNCİ
Sarı-kırmızılı ekibin skor yükünü üstlenen Gomis (7 gol), Tolga Ciğerci (5 gol) ve Maicon (3 gol) da Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında en golcü 3'lüler arasına girdi... Zirvede 16 golle PSG'nin müthiş 3'lüsü Cavani, Neymar ve Mbappe'nin yer aldığı listede Gomis-Tolga- Maicon 15 golle ikinci sırada bulunuyor.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:26
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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