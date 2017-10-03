"GERÇEK G.SARAY'I GÖRMEDİNİZ"
Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, takımda büyük bir uyum olduğunu ve "Gerçek Galatasaray'ı daha görmediniz" dedi.
Osmanlıspor'dan transfer edilen ve maliyeti konusunda eleştirilerin odağında olan daha sonra orta alanın vazgeçilmezleri arasına giren Badou Ndiaye, iddialı açıklama geldi.
G.Saray formasıyla henüz asist ve gol üretememesine rağmen takımını hem hucüma kaldırması hem de savunmaya yaptığı destekle herkesin takdirini kullandı.
Takım olarak büyük bir uyum içinde olduklarını belirten Ndiaye, ""Taraftarımız böyle oldukça, biz burada çok zor kaybederiz. Çok çalışıyoruz, takımda çok iyi uyum var. Daha da iyi olacağız. Gerçek Galatasaray'ı daha görmediniz" şeklinde konuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:23
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"GERÇEK G.SARAY'I GÖRMEDİNİZ"
Toplam 1
Yorum
ASLAN Bu kadarı bile rakiplere yetti , gerçek aslan gelince ormanda kuş filan kalmaz..
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G.SARAY’DAN LİG REKORU
Toplam 5
Yorum
Aslan OYNADIGIMIZ FUTBOLUN KARSILIGINI ALIYORUZ INSALLAH SEZON SONUNDADA SAMPIYON OLACAGIZ
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ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Toplam 7
Yorum
arsen l. Önce Gassay'ın 4 yıl üstüste (nasıl olduysa) şampiyonluğunu en az 5 yıla çıkaralım.Derbilerimiz artık Avrupa takımları:Porto,Monaco,Leipzig
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