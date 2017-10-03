 EN GOLCÜ STOPER – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    EN GOLCÜ STOPER

    EN GOLCÜ STOPER
    Galatasaray'ın Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon attığı 3 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig arasında dakika başına en çok gol atan stoper oldu. İkinci haftada Osmanlıspor filelerini havalandıran Brezilyalı oyuncu, Karabük maçında da 2 gol kaydetmişti. ortalama 210 dakikada bir gol atarak alanında Avrupa'nın en iyisi oldu. 2 gol atan F.Bahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel de 223 dakikada bir fileleri havalandırıp, aynı kategoride 4. sırada yer aldı.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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