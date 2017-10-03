 DEVLER ARASINDA – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    DEVLER ARASINDA

    DEVLER ARASINDA

    Süper Lig’de 6 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Avrupa’nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri. Gomis-Tolga-Maicon ise 15 golle en golcü 3’lüler arasında

    MİLLİ araya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider giren Galatasaray, başarısıyla Avrupa'da da ses getirdi. Süper Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı takım 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puana ulaşmıştı. Yenilgisiz liderliğini sürdüren Cimbom, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri durumunda. ile birlikte 5 büyük ligde yenilgi görmeyen diğer takımlar Dortmund (6G/1B), Barcelona (7G), Atletico Madrid (4G/3B), Valencia (4G/3B), Manchester City (6G/1B), Manchester United (6G/1B), Napoli (7G), Juventus (6G/1B), İnter (6G/1B) ve Paris Saint Germain (7G). BU takımlar arasında Napoli ve Barcelona 7 yaparak hiç puan kaybetmediler.



    CAVANi-NEYMAR-MBAPPE 1'İNCİ
    Sarı-kırmızılı ekibin skor yükünü üstlenen Gomis (7 gol), Tolga Ciğerci (5 gol) ve Maicon (3 gol) da Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında en golcü 3'lüler arasına girdi... Zirvede 16 golle PSG'nin müthiş 3'lüsü Cavani, Neymar ve Mbappe'nin yer aldığı listede Gomis-Tolga- Maicon 15 golle ikinci sırada bulunuyor.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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