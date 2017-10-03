DEVLER ARASINDA
Süper Lig’de 6 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Avrupa’nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri. Gomis-Tolga-Maicon ise 15 golle en golcü 3’lüler arasında
CAVANi-NEYMAR-MBAPPE 1'İNCİ
Sarı-kırmızılı ekibin skor yükünü üstlenen Gomis (7 gol), Tolga Ciğerci (5 gol) ve Maicon (3 gol) da Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında en golcü 3'lüler arasına girdi... Zirvede 16 golle PSG'nin müthiş 3'lüsü Cavani, Neymar ve Mbappe'nin yer aldığı listede Gomis-Tolga- Maicon 15 golle ikinci sırada bulunuyor.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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