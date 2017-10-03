DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK
Galatasaray Kulübü, Karabükspor maçındaki 'saha olayları' nedeniyle 9. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi PFDK'ya sevk edildi.
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:48
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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