 DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK

    DERBİ ÖNCESİ G.SARAY'A ŞOK

    Galatasaray Kulübü, Karabükspor maçındaki 'saha olayları' nedeniyle 9. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi PFDK'ya sevk edildi.

    İşte TFF'den yapılan açıklama:

    "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:48
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